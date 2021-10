Motocross nel Parco Nazionale dell’Isola d’Elba, scoppia la polemica. Legambiente: “Situazione di impunità non più tollerabile” (Di domenica 17 ottobre 2021) Una gara di Motocross con 400 piloti pronti ad attraversare a tutta velocità con le loro motociclette il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, devastando sentieri e scalinate di granito centenarie e percorrendo habitat protetti. A lanciare l’allarme sulle conseguenze che l’Enduro Village Trophy potrebbe avere sull’ecosistema è Legambiente, che da anni lotta per far regolare il traffico motoristico dentro e nelle strade limitrofe del Parco: l’evento è in programma dal 20 al 23 ottobre all‘Isola d’Elba e rischia di avere conseguenze pesanti per l’ambiente. Da qui la nasce l’appello dell’associazione che, temendo per la flora, fauna e l’impatto sui sentieri e le strade dell’area protetta, vorrebbe evitare che la manifestazione si svolgesse all’interno di un Parco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Una gara dicon 400 piloti pronti ad attraversare a tutta velocità con le loro motociclette ildell’Arcipelago Toscano, devastando sentieri e scalinate di granito centenarie e percorrendo habitat protetti. A lanciare l’allarme sulle conseguenze che l’Enduro Village Trophy potrebbe avere sull’ecosistema è, che da anni lotta per far regolare il traffico motoristico dentro e nelle strade limitrofe del: l’evento è in programma dal 20 al 23 ottobre all‘Isolae rischia di avere conseguenze pesanti per l’ambiente. Da qui la nasce l’appello dell’associazione che, temendo per la flora, fauna e l’impatto sui sentieri e le strade dell’area protetta, vorrebbe evitare che la manifestazione si svolgesse all’interno di un...

