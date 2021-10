Masters 1000 Indian Wells 2021, Basilashvili supera Fritz: in finale contro Norrie (Di domenica 17 ottobre 2021) Il confronto diretto tra sorprese sorride a quella più in alto nel ranking mondiale. Sul cemento statunitense, in occasione della seconda semifinale del Masters 1000 Indian Wells 2021, il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 29 del tabellone, ha battuto lo statunitense Taylor Fritz, numero 31 del seeding, con il punteggio di 7-6(5) 6-3 in un’ora e 43 minuti di gioco. Una sorpresa continua in un torneo che ha visto i due semifinalisti avere la meglio ai quarti di finale sul numero 2 del tabellone Stefanos Tsitsipas e sull’oro olimpico di Tokyo Alexander Zverev. Non si è realizzata la favola di Fritz, da californiano di San Diego. Fritz è riuscito a guadagnare persino tre set point nel primo set, due ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Il confronto diretto tra sorprese sorride a quella più in alto nel ranking mondiale. Sul cemento statunitense, in occasione della seconda semidel, il georgiano Nikoloz, numero 29 del tabellone, ha battuto lo statunitense Taylor, numero 31 del seeding, con il punteggio di 7-6(5) 6-3 in un’ora e 43 minuti di gioco. Una sorpresa continua in un torneo che ha visto i due semifinalisti avere la meglio ai quarti disul numero 2 del tabellone Stefanos Tsitsipas e sull’oro olimpico di Tokyo Alexander Zverev. Non si è realizzata la favola di, da californiano di San Diego.è riuscito a guadagnare persino tre set point nel primo set, due ...

