Marelli rettifica | “Il gol di Abraham sarebbe stato da annullare”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nel corso del post partita di Juventus-Roma, Luca, ex arbitro ed ora opinionista ai microfoni di DAZN, è tornato sulla discussa vicenda riguardante il rigore assegnato ai giallorossi: “Attenzione: l’assist arriva da un tocco di mano di Mkhitaryan, l’errore di Orsato è meno grave di quello che pensavamo all’inizio. Con la mano destra l’armeno ha un tocco volontario con la mano per passarla ad: se fossedato il vantaggio alla Roma, in ogni caso il VAR avrebbe poi corretto la decisione e dato il rigore”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.