Serie A; big match a Torino e Roma assist per il Napoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il match Juventus - Roma, in programma a Torino domenica sera, è ricco di spunti di interesse, tra passato e presente, così come anche l'altra partita di cartello, Lazio - Inter di domani alle 18, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) IlJuventus -, in programma adomenica sera, è ricco di spunti di interesse, tra passato e presente, così come anche l'altra partita di cartello, Lazio - Inter di domani alle 18, ...

Advertising

FBiasin : “#Conte ci ha spiazzato” “#Lukaku voleva andarsene, abbiamo reagito” “#Vlahovic era il primo obiettivo” “Annuncerem… - andratuttobene : …una nuova serie che inizia #musicsupervisorlife / big thanks to @lebonski360 - pino_nostro : RT @MilanNewsit: Milan, Ibrahimovic è il giocatore più 'pesante' tra le big di Serie A - beyourpriority : Però ora sto seguendo the Big bang theory e il piantino per la fine di queste serie lunghe lo voglio fare uno alla volta - Agenzia_Italia : Nel weekend si giocano Lazio-Inter e Juventus-Roma, big match classici della Serie A che dopo 8 giornate offrono sp… -