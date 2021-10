Petizione per sciogliere partiti neofascisti, Guccini firma: "Lo dice la Costituzione: applichiamola" (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Ho firmato con convinzione la raccolta firme per sciogliere i movimenti di ispirazione fascista lanciata da Valentina Cuppi su Change.org”. Lo dice Francesco Guccini, con un messaggio pubblicato su Facebook dalla stessa Cuppi, presidente del Pd e sindaca di Marzabotto (Bologna). “Le immagini che ho visto in Tv da Roma sono di una gravità inaudita. Un assalto violento e premeditato alle Camere del Lavoro, un fatto che riporta alla memoria un periodo infausto della nostra storia. partiti come Forza Nuova, CasaPound, Lealtà Azione e Fiamma Tricolore si collocano evidentemente al di fuori della legge. D’altronde non sono io a dire che la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è vietata. Lo dice la Costituzione. Adesso, però, è arrivato il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Hoto con convinzione la raccolta firme peri movimenti di ispirazione fascista lanciata da Valentina Cuppi su Change.org”. LoFrancesco, con un messaggio pubblicato su Facebook dalla stessa Cuppi, presidente del Pd e sindaca di Marzabotto (Bologna). “Le immagini che ho visto in Tv da Roma sono di una gravità inaudita. Un assalto violento e premeditato alle Camere del Lavoro, un fatto che riporta alla memoria un periodo infausto della nostra storia.come Forza Nuova, CasaPound, Lealtà Azione e Fiamma Tricolore si collocano evidentemente al di fuori della legge. D’altronde non sono io a dire che la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è vietata. Lola. Adesso, però, è arrivato il ...

