Giannini-Giovagnorio | Parco Pineto insicuro | Zingaretti inaffidabile

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Gli effetti dell’inaffidabilità della giuntastavolta si sono abbattuti sui residenti del XIII Municipio che da tre anni attendono la realizzazione di una recinzione neldelche restituisca sicurezza e decoro all’intera area”. E’ quanto hanno dichiarato il consigliere regionale, Daniele, e il candidato alla presidenza dell’ex circoscrizione, Marco, a margine del flash mob organizzato in mattinata all’interno degli oltre 240 ettari gestiti da Roma Natura per denunciare le gravi inadempienze dell’amministrazione. “Con un emendamento approvato nella legge di stabilità regionale nel dicembre 2018- continuano gli esponenti di Lega e Fratelli d’Italia- erano stati stanziati 450mila euro per proteggere il territorio di una delle oasi più affascinanti della ...