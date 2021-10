Aguero: «Non pentito di aver scelto il Barça ma l'addio di Messi uno shock» (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Se mi sono pentito di aver firmato per il Barcellona? No. Siamo onesti. Quale giocatore non vorrebbe essere al Barça? La maggior parte dei calciatori vorrebbe indossare questa maglia, non importa quanto sia buona o meno la squadra”. Così Sergio Aguero sulla scelta di trasferirsi in blaugrana dopo l’addio al Manchester City. A Barcellona però il ‘Kun’ non ha trovato Messi, passato al Psg. “Sono arrivato con l’aspettativa di giocare con Leo e che si sarebbe formata una buona squadra, che è quello che il club stava cercando di fare. Quando mi hanno chiamato, ho pensato: ‘Non mi interessa quanto mi pagano. Sto facendo bene e aiuterò la squadra il più possibile'”, ha spiegato in un’intervista a ‘El Pais’. Ma la partenza di Messi “è stato un momento di ... Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Se mi sonodifirmato per il Barcellona? No. Siamo onesti. Quale giocatore non vorrebbe essere al? La maggior parte dei calciatori vorrebbe indossare questa maglia, non importa quanto sia buona o meno la squadra”. Così Sergiosulla scelta di trasferirsi in blaugrana dopo l’al Manchester City. A Barcellona però il ‘Kun’ non ha trovato, passato al Psg. “Sono arrivato con l’aspettativa di giocare con Leo e che si sarebbe formata una buona squadra, che è quello che il club stava cercando di fare. Quando mi hanno chiamato, ho pensato: ‘Non mi interessa quanto mi pagano. Sto facendo bene e aiuterò la squadra il più possibile'”, ha spiegato in un’intervista a ‘El Pais’. Ma la partenza di“è stato un momento di ...

