Veltroni sul caso Forza Nuova | “Dare un segnale importante”

MILANO – Walter Veltroni è intervenuto questa mattina in diretta durante "Non Stop News" con Luigi Santarelli, Giusi Legrenzi e Roberto Rendina: "In qualunque ambito oramai si è sottoposti all'implacabile giudizio del tribunale permanente, quello dei social. Io consiglio di fare il sindaco, è il lavoro più bello che io abbia mai fatto. Credo che, per chi ha passione civile, sia veramente una condizione ideale. Sei in costante rapporto con la tua comunità, ne condividi ansie, certezze, speranze, scelte, problemi e poi, soprattutto, puoi risolverli. Se tu riporti la luce in un quartiere dove non c'era oppure se consenti a dei bambini che hanno dei problemi particolari di ottenere le alimentazioni giuste a scuola, se alla famiglia di un ragazzo disabile garantisci che dopo di loro ci sarà qualcuno che si occuperà del figlio puoi trasferire i tuoi ideali in azioni concrete ...

Ultime Notizie dalla rete : Veltroni sul Il metodo Prodi per costruire "insieme" un centrosinistra nuovo "Quando Veltroni iniziò a parlare di vocazione maggioritaria, di fatto spinse il governo verso la ... coltiva a lungo la percezione di partiti prigionieri delle loro certezze, e non tanto sul versante ...

I fiori del ma Utilizzato ufficialmente per la prima volta nel 1970 dal prefetto di Milano, Libero Mazza , in una informativa sul montante clima di violenza politica in città, fomentato appunto dalle forze ...

Il Commissario Buonvino di Veltroni e i rettili ANSA Nuova Europa “Le gentilezza è ormai fuori moda”: Veltroni torna con il Commissario Buonvino, il suo terzo giallo Sapete cos’è la erpetofobia? E’ la paura morbosa dei rettili, in particolare dei serpenti. E’ la fobia con cui dovrà misurarsi il Commissario Buonvino, il personaggio nato dalla penna di Walter Veltro ...

Forza Nuova: Veltroni, 'con social scioglimento può essere aggirato ma serve segnale' Roma, 13 ott. "In tanti paesi d'Europa si sono adottate misure analoghe, per esempio in Francia e in Grecia, per organizzazioni che predicano e praticano la vio ...

