Miriam Leone, l’ex fidanzato Matteo Martari commenta le nozze dell’attrice (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Matteo Martari sarà tra i protagonisti della nuova fiction di Rai1 Cuori in onda in prima serata a partire da domenica 17 ottobre. A pochi giorni dall'imminente debutto che lo vedrà nei panni di Alberto Ferraris, pioniere della medicina all'ospedale Le Molinette di Torino, l'attore - già protagonista di serie televisive come L'Alligatore e I Medici - si è raccontato in un'intervista che trattava anche della sua sfera privata, di cui Miriam Leone ha fatto parte in passato. Nel 2017, infatti, il 37enne veronese e il collega siciliano erano fidanzati da tempo. Molto riservati sulla loro relazione, all'epoca i due furono sorpresi dai paparazzi durante una passeggiata che confermò il loro legame. Poi le loro strade si sono divise e, come è noto, Miriam Leone ha da poco sposato il compagno ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 13 ottobre 2021)sarà tra i protagonisti della nuova fiction di Rai1 Cuori in onda in prima serata a partire da domenica 17 ottobre. A pochi giorni dall'imminente debutto che lo vedrà nei panni di Alberto Ferraris, pioniere della medicina all'ospedale Le Molinette di Torino, l'attore - già protagonista di serie televisive come L'Alligatore e I Medici - si è raccontato in un'intervista che trattava anche della sua sfera privata, di cuiha fatto parte in passato. Nel 2017, infatti, il 37enne veronese e il collega siciliano erano fidanzati da tempo. Molto riservati sulla loro relazione, all'epoca i due furono sorpresi dai paparazzi durante una passeggiata che confermò il loro legame. Poi le loro strade si sono divise e, come è noto,ha da poco sposato il compagno ...

Advertising

francescacheeks : Ci siamo! Domani alle 14 esce il videoclip (aka la mia storia d’amore con il pianoforte verticale color legno??). At… - AlessandroGino3 : Perché non sono nato Miriam Leone? - VanityFairIt : Per la prima volta Miriam Leone parla del suo amore, l'uomo che ha appena sposato, in copertina su Vanity Fair: «No… - notordinaryy__ : Già che nel video della nuova canzone di Francesca Michielin ci sono Miriam Leone e Stefano Accorsi è tutto dire. - LadyDeeks : RT @___speedofsound: Scusate ma Miriam Leone che porta la confettata del matrimonio a radiodeejay mi sento male che ICONA ???????????????????? http… -