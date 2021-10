**Dl imprese: Governo pone fiducia al Senato, domani il voto** (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Il Governo, per bocca del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto al Senato la questione di fiducia sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto legge imprese. Le dichiarazioni di voto e il voto sono in programma domani mattina. Si tratterà del ventunesimo voto di fiducia per il Governo Draghi, dopo quella ottenuta dai due rami del Parlamento all'indomani dell'insediamento. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Il, per bocca del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto alla questione disull'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto legge. Le dichiarazioni di voto e il voto sono in programmamattina. Si tratterà del ventunesimo voto diper ilDraghi, dopo quella ottenuta dai due rami del Parlamento all'indell'insediamento.

Advertising

vocedelpatriota : Dl Imprese, de Bertoldi (FdI): non si parla di aiuti e di accesso al credito - TV7Benevento : **Dl imprese: Governo pone fiducia al Senato, domani il voto**... - Costanz00242134 : RT @Noiconsalvini: Francesco #Urraro: La #Lega è al lavoro per favorire la ripresa del sistema economico colpito dalla crisi e supportare q… - Noiconsalvini : Francesco #Urraro: La #Lega è al lavoro per favorire la ripresa del sistema economico colpito dalla crisi e support… - LegaSalvini : Francesco #Urraro: La #Lega è al lavoro per favorire la ripresa del sistema economico colpito dalla crisi e support… -