Amici 21 | ritorno di fiamma tra Todaro e Francesca Tocca?

Leggi su solodonna

(Di martedì 12 ottobre 2021) C’è in atto un riavvicinamento tra Raimondo? I due ballerini professionisti di latino-americano si sono ritrovati nello studio di, e, dopo alcuni sguardi che non sfuggiti durante l’ultima puntata, i fan cominciano a sognare: si può sperare in undi? Cosa sta succedendo tra Raimondo? Il ballerino, ex professionista di Ballando con Le Stelle, è uno dei Articolo completo: dal blog SoloDonna