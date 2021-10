Al Castel dell’Ovo la rassegna “Da Mercadante ai giorni nostri”

Leggi su 2anews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Una nuova e interessantea Napoli, dal prossimo 30 ottobre, in una location d’eccezione come il, tutta dedicata al celebre compositore di Altamura, Giuseppe Saverio, naturalizzato napoletano. Ladi musica sta per caratterizzare la città di Napoli, e mi riferisco alla lunga serie di concerti che nel mese di novembre