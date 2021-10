Il tappetino da bagno smart che ti dice quanto pesi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Per aumentare la dose di tecnologia presente ini francesi di Baracoda hanno messo a punto BBalance, unche analizza peso, postura, indi massa corpora e riconosce pure l’impronta digitale, grazie a un apposito sensore integrato. Una possibilità appena usciti dalla doccia, quindi, per avere una sintesi immediata sullo stato del corpo. Capace di rilevare forma e peculiarità del piede, è composto da due parti, con lo stato superiore in cotone assorbente che si può lavare in lavatrice, mentre la scheda digitale (da collegare via wi-fi o bluetooth aphone, smatwatch o tablet) resistente all’acqua conta su oltre 4000 sensori di pressione per consentire alla raccolta dei dati. Che sono inviati all’app BBalance così da poter monitorare le statistiche ...

