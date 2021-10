Fratelli d'Italia gira Forza Nuova a Draghi: "Sciolga gruppi eversivi" (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Il governo può sciogliere le organizzazioni eversive. Perché il Pd che negli ultimi 10 anni ha governato non lo ha ancora fatto? Il governo se deve agire lo faccia. Draghi prenda provvedimenti che competono a lui e non al Parlamento”. Lo ha detto nell’Aula della Camera il capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida. “Ho già condannato quello che è successo sabato e manifestato solidarietà personalmente al segretario della Cgil Landini, e rinnovo la mia solidarietà alle forze dell’ordine che si ritrovano ad avere a che fare con soggetti che in piazza non dovrebbero stare. Noi siamo e restiamo il partito della legalità”. Leggi anche... "Attacco a sede Cgil è atto eversivo". Il prefetto sugli scontri d Roma Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Il governo può sciogliere le organizzazioni eversive. Perché il Pd che negli ultimi 10 anni ha governato non lo ha ancora fatto? Il governo se deve agire lo faccia.prenda provvedimenti che competono a lui e non al Parlamento”. Lo ha detto nell’Aula della Camera il capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida. “Ho già condannato quello che è successo sabato e manifestato solidarietà personalmente al segretario della Cgil Landini, e rinnovo la mia solidarietà alle forze dell’ordine che si ritrovano ad avere a che fare con soggetti che in piazza non dovrebbero stare. Noi siamo e restiamo il partito della legalità”. Leggi anche... "Attacco a sede Cgil è atto eversivo". Il prefetto sugli scontri d Roma

Advertising

fanpage : Dopo gli scontri di sabato sorge lecita una domanda: 'Perché Fratelli d'Italia e Lega non prendono definitvamente… - fanpage : 'È sicuramente violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco', ha detto la leader di Fratelli d'Italia - DSantanche : Visto che i problemi degli italiani sono tanti faccio un appello: smettiamola con la storia che noi di Fratelli d’I… - CiccioniSe : RT @DeerEwan: Ma sciogliere Fratelli d'Italia, no eh?! - Fester761 : RT @Marco_dreams: Forza Nuova occupa gli spazi della Fondazione AN, la storica sede del MSI di via Livorno a Roma, ora di Fratelli d'Italia… -