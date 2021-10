Giffoni Valle Piana | anziano travolto ed ucciso dal ribaltamento del suo trattore

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto È stato trovato nella tarda serata di ieri, nel suo terreno agricolo, in località Castagnola nel Comune di, il corpo di Antonio Vassallo, pensionato, 77 anni, i cui familiari ne avevano denunciato la scomparsa poche ore prima. Le ricerche,che hanno visto al lavoro i carabinieri della stazione di, hanno portato alla scoperta della tragedia che si era consumata qualche ora prima in solitudine. L’uomo, mentre arava il terreno con ildi sua proprietà, per cause che non sono note è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che stava guidando e che si è ribaltato, travolgendolo. Il medico legale ha già restituito la salma alla famiglia. L'articolo proviene da ...