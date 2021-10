Donnarumma | sospiro di sollievo allo Stadium | solo applausi per lui nel riscaldamento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma sospiro

alfredopedulla.com

Al 37' torna pericolosa la Spagna con un diagonale di Oyarzabal preda di: ildi sollievo del Meazza dura poco, perché al 42' Bonucci riceve il secondo giallo dopo una gomitata ...... Sterling prima e Bernardo Silva poi timbrano il legno che grazia, l'ex - portiere del ...di sollievo per De Bruyne che al 39 entra con il piede quasi a martello su Gana Gueye ...Sospiro di sollievo per Andrea Pinamonti. Era uscito intorno alla mezz’ora della sfida all’Olimpico contro la Roma. Dopo un paio di giorni per assorbire l’ematoma, Andrea Pinamonti ha conosciuto l’esi ...Una doppietta dell'iberico fa cadere la Nazionale di Mancini, a lungo in sofferenza per l'espulsione di Bonucci: vano nel finale il gol della bandiera di Pellegrini ...