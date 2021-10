DIRETTA F1 | GP Turchia 2021 LIVE | ottima Ferrari! Tsunoda fa da tappo a Hamilton!

(Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11° giro/58 Hamilton supera facilmente Norris all’interno. Ci saremmo aspettati maggiore resistenza da parte del pilota della McLaren. 10° giro/58 Bottas in testa con 2?2 su Verstappen e 4?6 su Leclerc. 4° Perez a 7?2. 10° giro/58 ANCORA SAINZ! Supera anche Ocon ed è 11°, ormai ad un passo dalla zona punti. Funziona molto bene la nuova power-unit della Ferrari, sul rettilineo è tutto un altro mondo… 9° giro/58 5 secondi di penalità anche ad Alonso per il contatto con Schumacher. 9° giro/58 Stroll (Aston Martin, che ha motore Mercedes…) lascia quasi passare Hamilton. Ora il britannico è 7°, ma ora ha davanti a sé Norris: un osso durissimo… 9° giro/58 5 secondi di penalità a Gasly per l’incidente al via con Alonso. 8° giro/58 Prosegue la remuntada di Sainz, passa anche Giovinazzi ed è 12°! 8° giro/58 SORPASSO ...

Cari amici di Autosprint.it , ben trovati per seguire assieme a noi, latestuale, giro per giro, del Gran Premio di. A partire dalle 14:00, vi raccontemo tutte le emozioni dalla pista dell'Istanbul Park. Hamilton ha limitato i danni nelle qualifiche . Ha ...Piove a Istanbul e tutte le strategie studiate per oggi dai dieci team presenti inverranno stravolte. Con Lewis Hamilton 11esimo per la penalità dovuta alla sostituzione della parte termica della sua power unit, sarà Valtteri Bottas a partire dalla pole, ma al suo fianco ...F1 2021, Gp Turchia: Bottas in pole position, dietro di lui Verstappen e Leclerc. Hamilton undicesimo, Sainz ultimo ...Ottima posizione di partenza invece per Gasly (4°), Alonso (5°) e il giovane Mick Schumacher che scatterà 14°. La griglia di partenza del GP Turchia di Formula 1 2021. 1ª FILA : 1. Verstappen (Ola/Red ...