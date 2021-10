Conferenza stampa Martinez | «Il calcio di rigore è una decisione che non condivido»

(Di domenica 10 ottobre 2021) Roberto, ct del Belgio, ha parlato indopo la sconfitta contro l’Italia in Nations League Roberto, ct del Belgio, ha parlato indopo la sconfitta contro l’Italia in Nations League. Le sue parole riportate da TMW. «Certo è una sconfitta, ma bisogna anche analizzare gli aspetti positivi della prestazione. Nelle due aree dinon siamo stati abbastanza tranquilli, ma globalmente la prestazione è stata positiva. Abbiamo reagito molto bene dopo lo svantaggio, la squadra ha mostrato coraggio e personalità. Abbiamo preso dei colpi ma fino alla fine abbiamo avuto occasioni per tornare in partita, alcuni giovani ragazzi, come Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere, hanno fatto molto bene. Poi il ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ??? La sintesi della conferenza stampa di Manuel #Locatelli verso #ItaliaBelgio @locamanuel73… - luigidimaio : Da Sorrento per la conferenza stampa conclusiva dei lavori del #G20InnovationLeague. Seguitemi. - borghi_claudio : Salvini sta mettendo alcuni puntini sulle i sulla delega fiscale in conferenza stampa. - Diplomazia_Ec_I : RT @ITAtradeagency: Si chiude con la conferenza stampa la 1??edizione del #G20InnovationLeague! Il Ministro @luigidimaio, il Presidente del… - SIMEST_IT : RT @ITAtradeagency: Si chiude con la conferenza stampa la 1??edizione del #G20InnovationLeague! Il Ministro @luigidimaio, il Presidente del… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Appia Polis

Commenta per primo Roberto Mancini , ct dell' Italia , ha parlato inanche del problema centravanti: 'Oggi abbiamo fatto giocare un ragazzo. Immobile e Belotti hanno esperienza, conoscono tutto di noi e ci sono mancati. Però possiamo provare diverse ...Mancini post Italia Belgio: le parole del ct azzurro dopo la vittoria contro i Diavoli Rossi Roberto Mancini ha parlato indopo la vittoria dell'Italia contro il ...Il ct dei Diavoli Rossi dopo il ko dello Stadium: "Abbiamo reagito bene dopo lo svantaggio, prestazione globalmente positiva" ...Mancini: «Ora testa alle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022». «A centrocampo abbiamo diverse soluzioni con giocatori di qualità. Domenica 10 Ottobre 2021, 17:22. Stop and go, per l'Italia ...