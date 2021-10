Ahia | BoJo lo showman si scorda di gestire la Brexit

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 10 ottobre 2021) A chi lo accusava di essere troppo compassato Olaf Scholz, in campagna elettorale per la guida del governo tedesco, rispondeva di essere candidato a Cancelliere, non a direttore del circo. Boris Johnson, da sempre compiaciuto della sua irrefrenabile inclinazione per lo spettacolo, non rischia certo di ricevere la stessa critica. Mercoledì a Manchester, al congresso del partito conservatore, è rimasto fedele al copione ben collaudato. Più che un discorso politico, fatto di obiettivi, strumenti e strategie, ha offerto ai delegati un monologo scoppiettante di battute a effetto, buon umore e ottimismo in dosi massicce. Risultato, tutti ammaliati, risate, applausi, standing ovation. E si riparte per il prossimo show. Mettiamo per un momento da parte le differenze abissali di stile tra il probabile cancelliere tedesco e l’inquilino di Downing Street, tra la misura grigia e un po’ noiosa e ...