LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 10.18 Corridori che si stanno incolonnando, tutto pronto per il via. 10.15 L’albo d’oro recente: Il Lombardia presented by @eolo 2012 – 2013 @PuritoRodriguez 2014 – @DanMartin86 2015 – @vincenzonibali 2016 – @estecharu 2017 – @vincenzonibali 2018 – @ThibautPinot 2019 – @BaukeMollema 2020 – @jakob fuglsang 2021 -#ILombardia — Il Lombardia (@Il Lombardia) October 9, 2021 10.12 In quel di Como il saluto tra due dei favoritissimi: Alaphilippe e Roglic. – Hey Ala!– Hey Rogla!#ILombardia pic.twitter.com/Tr1zMATC23 — Il Lombardia (@Il Lombardia) ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 10.18 Corridori che si stanno incolonnando,per il via. 10.15 L’albo d’oro recente: Ilpresented by @eolo 2012 – 2013 @PuritoRodriguez 2014 – @DanMartin86 2015 – @vincenzonibali 2016 – @estecharu 2017 – @vincenzonibali 2018 – @ThibautPinot 2019 – @BaukeMollema 2020 – @jakob fuglsang-#I— Il(@Il) October 9,10.12 In quel di Como il saluto tra due dei favoritissimi: Alaphilippe e Roglic. – Hey Ala!– Hey Rogla!#Ipic.twitter.com/Tr1zMATC23 — Il(@Il) ...

Advertising

infoitsport : DIRETTA Giro di Lombardia 2021, ciclismo: aggiornamenti e RISULTATO LIVE - zazoomblog : LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: Vincenzo Nibali sfida i fenomeni Alaphilippe Roglic Evenepoel e Pogacar! -… - apmojita : L'altro giorno stavo guardando una live dove due tipe parlavano con gli spiriti, e i commenti della gente mi hanno… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @michele_geraci: ? ?? #BeltAndRoad Live da #KarakoramHighway, #Cina Compagni di viaggio incontrati per strada...direi, un giro in moto p… - sungsetz : trovatevi un’amica come clels che vi manda video di ogni canzone di hanji che hyunjin mette in live mentre siete in… -