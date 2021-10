Ha interpretato Hakan nella serie Bitter Sweet | cos’è successo dopo la fine della soap | incredibile

Leggi su sologossip

(Di sabato 9 ottobre 2021) Hafamosissima, com’è oggi l’attore? Lontano dal set appare molto diverso.diha conquistato il cuore dei telespettatori, e in particolare, la storia d’amore che abbiamo visto al centro dell’attenzione. E’ andata in onda in Italia dal giugno al settembre 2019, e parlastoria L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.