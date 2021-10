Texas | un tribunale ferma la legge sull’aborto

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 ottobre 2021) È temporaneo, ma almeno è uno stop alla legge che le donne in molti stati americani stanno contestando comprese star come Uma Thurman, Jennifer Lawrence e Amy Schumer. Un giudice federale ha bloccato la legge texana che di fatto impedisce l’aborto nello stato. Il giudice Robert Pitman ha accolto una richiesta dell’amministrazione Biden di non mettere in atto la legge fino a quando non sarà chiarita la sua legittimità.