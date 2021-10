Real Madrid, Ancelotti vuole un difensore: arriva dalla Bundes! (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Real Madrid pensa già al calciomercato. In particolare alla difesa: l’obiettivo è di cercare di rinforzarla e farla divenire nuovamente il pezzo pregiato dei blancos. E urge compiere quest’operazione, anche perché nella scorsa sessione di mercato, il Real ha ceduto giocatori come Varane, Sergio Ramos e per Marcelo gli anni ormai son passati. Real Madrid punta un top player: gioca nella Bundesliga Sule, Real Madrid, Bayer Monaco E allora vien da sè che la difesa dev’essere rimaneggiata ma soprattutto rinforzata con giocatori di primissima qualità. E uno di questi è Niklas Sule, difensore centrale in forza al Bayer Monaco. Il classe 1995, salvo infortuni, è un titolarissimo di Nagelsmann: fin qui è sempre partito titolare. Ha già ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilpensa già al calciomercato. In particolare alla difesa: l’obiettivo è di cercare di rinforzarla e farla divenire nuovamente il pezzo pregiato dei blancos. E urge compiere quest’operazione, anche perché nella scorsa sessione di mercato, ilha ceduto giocatori come Varane, Sergio Ramos e per Marcelo gli anni ormai son passati.punta un top player: gioca nella Bundesliga Sule,, Bayer Monaco E allora vien da sè che la difesa dev’essere rimaneggiata ma soprattutto rinforzata con giocatori di primissima qualità. E uno di questi è Niklas Sule,centrale in forza al Bayer Monaco. Il classe 1995, salvo infortuni, è un titolarissimo di Nagelsmann: fin qui è sempre partito titolare. Ha già ...

