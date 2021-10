DAZN: «Avviato confronto, siamo a disposizione AGCOM per soluzioni» (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Abbiamo Avviato in queste settimane un confronto con le Istituzioni e il Regolatore per condividere quanto abbiamo messo in campo per migliorare il servizio e l'esperienza di visione degli eventi sportivi». Lo spiega DAZN in una nota, dopo l'apertura di un procedimento d'urgenza da parte... Leggi su digital-news (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Abbiamoin queste settimane uncon le Istituzioni e il Regolatore per condividere quanto abbiamo messo in campo per migliorare il servizio e l'esperienza di visione degli eventi sportivi». Lo spiegain una nota, dopo l'apertura di un procedimento d'urgenza da parte...

Advertising

sportface2016 : #Dazn, la risposta dopo il procedimento d'urgenza avviato nei suoi confronti da #Agcom: 'Disposti a collaborare con… - sportli26181512 : #Media #Notizie Dazn: «A disposizione Agcom per trovare soluzioni efficaci»: “Abbiamo avviato in queste settimane u… - serieAnews_com : ?? #AgCom, avviato procedimento d'urgenza nei confronti di #DAZN: i dettagli - lrdp__ : ??L’#Agcom ha avviato un procedimento d’urgenza nei confronti di #DAZN. - ImpieriFilippo : RT @mariettob992: @guidotolomei @SCUtweet Per Auditel i dati sono conformi in quanto giudicati da un ente imparziale e riconosciuto tale pe… -