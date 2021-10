(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il liceo Paolo Emilio Imbriani diinterpella i docenti delle GPS della provincia diinseriti nelle classi di concorso A029 e A030, in possesso dello specificodi conservatorio (vecchio ordinamento e/o accademico di II livello) in, al fine di acquisire con apposita domanda la disponibilità a ricoprire l’incarico di docenza per uno spezzone orario di n. 2 ore, pertinentemente all’insegnamento di “Esecuzione interpretazione/” (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado) – classe di concorso AR55 L'articolo .

orizzontescuola : Scuola di Avellino ricerca docente con diploma in Trombone, domande entro 8 ottobre - anteprima24 : ** Non manda la figlia a scuola, genitore denunciato dai #Carabinieri ** - occhio_notizie : Scuola e trasporti ad Avellino, il Piano d'esercizio calibrato sui servizi scolastici di Air mobilità -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Avellino

Orizzonte Scuola

. Il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale ha un nuovo ...è stato assunto nel Corpo Forestale dello Stato e ha frequentato il corso biennale presso la...Abbiamo incontrato Bari, Foggia, Palermo,e la prossima andiamo a Messina. È un'esperienza ...CALCIO - 'Lacalcio poi è quello che mi interessa davvero, non sono entrato nel ...A Sturno scuole chiude a causa di un guasto idrico, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Durante le operazioni di riparazione sono subentrati altri imprevisti e i tempi di ripristino si sono prolungat ...Il maltempo che è abbattuto sulla Campania non ha risparmiato Pozzuoli. In città è caduta talmente tanta acqua che le strade sono state ricoperte di fango e si sono verificati anche dei crolli come il ...