Beni Brembo Ski | l’asta alla Sviluppo Monte Poieto di Stefano Dentella

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “è stata aggiudicatamia società,, a 1 milione e 116mila euro”. Questa l’unica dichiarazione di, imprenditore di Aviatico, proprietario della, che in questo modo comunica l’acquisto deidellaSuper Ski (da completare entro 60 giorni dall’aggiudicazione del). Svolta definitiva arrivata nel pomeriggio di martedì 5 ottobre, quando, alper contendersi isul comprensorio in alta Valbrembana erano presenti appunto ladie la Devil Peak di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Beni Brembo

L'Eco di Bergamo

...aggiudicarsi gli impianti dellaSuper Ski, a Foppolo e Carona . L'imprenditore veneto, che vive tra Londra e l'Italia, in Alta Val Brembana aveva messo piede proprio ritirando terreni e...... è la clausola che permetterà a Stefano Dentella di ultimare l'operazioneSuper Ski, se mai ... Il 5 ottobre è fissata una nuova asta, l'ottava, per la vendita deidella società sciistica ...L’ennesimo colpo di scena nell’infinita vicenda del fallimento della Brembo Super Ski è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri. L’ottava asta dei beni (seggiovie Val Carisol ...Per il secondo anno consecutivo la Turchia ospita una gara del Mondiale di F1. Secondo i tecnici Brembo l’Istanbul Park rientra nella categoria dei circuiti m ...