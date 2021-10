Servette-Juventus in tv: data, orario e diretta streaming Women’s Champions League 2021/2022 (Di martedì 5 ottobre 2021) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Servette-Juventus, match valevole per la prima giornata della fase a gironi della Women’s Champions League 2021/2022. La formazione bianconera si prepara a fare il suo esordio stagionale in Europa contro la squadra svizzera, con l’obiettivo di iniziare l’avventura con il piede giusto. La partita del girone A andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 ottobre alle ore 18:45 e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, con la possibilità di usufruire anche dello streaming su altri dispositivi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) La, l’, latv e lodi, match valevole per la prima giornata della fase a gironi della. La formazione bianconera si prepara a fare il suo esordio stagionale in Europa contro la squadra svizzera, con l’obiettivo di iniziare l’avventura con il piede giusto. La partita del girone A andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 ottobre alle ore 18:45 e sarà trasmessa intv su Dazn, con la possibilità di usufruire anche dellosu altri dispositivi. SportFace.

Advertising

juventusfc : L'elenco delle bianconere in viaggio per la Svizzera: - DanyRoss70 : RT @juventusfc: L'elenco delle bianconere in viaggio per la Svizzera: - GiulyADP : RT @juventusfc: L'elenco delle bianconere in viaggio per la Svizzera: - Domenico1oo777 : RT @juventusfc: L'elenco delle bianconere in viaggio per la Svizzera: - DNAJUVE1897 : Le convocate | Servette - Juve -