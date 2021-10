Olevano Romano, Comunali 2021: Umberto Quaresima eletto sindaco (Di martedì 5 ottobre 2021) Ancora una volta, come accaduto nel 2016, anche nel 2021 Umberto Quaresima ha avuto la meglio su Guido Milana nella sfida elettorale per le Amministrative del Comune di Olevano Romano ed è stato eletto, per la seconda volta, sindaco. Il progetto politico – amministrativo di “Bene in Comune” ha supererò il 55% dei voti validamente espressi (e dunque assegnati); la compagine del già presidente del Consiglio regionale del Lazio ed ex eurodeputato del PD, Guido Milana, si è fermata al 41,20%; ultima, nel gradimento degli olevanesi, la proposta avanzata da Franco De Valeri. La rinnovata “squadra” di “Bene in Comune” è chiamata a continuare (e si spera anche s migliorare) il già apprezzabile lavoro messo ad opera nel quinquennio di Amministrazione appena ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Ancora una volta, come accaduto nel 2016, anche nelha avuto la meglio su Guido Milana nella sfidarale per le Amministrative del Comune died è stato, per la seconda volta,. Il progetto politico – amministrativo di “Bene in Comune” ha supererò il 55% dei voti validamente espressi (e dunque assegnati); la compagine del già presidente del Consiglio regionale del Lazio ed ex eurodeputato del PD, Guido Milana, si è fermata al 41,20%; ultima, nel gradimento degli olevanesi, la proposta avanzata da Franco De Valeri. La rinnovata “squadra” di “Bene in Comune” è chiamata a continuare (e si spera anche s migliorare) il già apprezzabile lavoro messo ad opera nel quinquennio di Amministrazione appena ...

Ultime Notizie dalla rete : Olevano Romano Carlo Riccardi compie 95 anni: artista e fotografo, il ritratto dell'Italia dalla Dolce Vita alle persone comuni Riccardi nato a Olevano Romano ha iniziato a lavorare negli anni '40, ancor giovanissimo, in uno studio di fotopittura. Nel '45 scatta foto e le colora per i militari americani che stazionano al Rest ...

Auguri speciali a Carlo Riccardi, il re dei fotografi romani che oggi compie 95 anni. Nato a Olevano Romano (RM) il 3 ottobre 1926, Carlo incomincia a lavorare giovanissimo come ritoccatore in uno studio di foto pittura. Nel '45 scatta foto e le colora per i militari americani che ...

Elezioni Olevano Romano 2021: risultati sindaco RomaToday Olevano, confermato Umberto Quaresima alla guida del paese Gli altri sfidanti alla poltrona di sindaco erano Guido Milana con “Rinascita Civica” e Franco De Valeri con “Centro Destra per Olevano” Con il 55% dei voti (dati ancora non definitivi) è il sindaco u ...

Amministrative: in Città metropolitana Roma affluenza al 49,92 per cento, i sindaci eletti Nella Città metropolitana di Roma, dove sono andati al voto 40 Comuni, l’affluenza registrata dal Viminale è pari al 49,92 per cento, dato più basso delle 5 province del Lazio. Tra i 40 comuni al voto ...

