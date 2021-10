"Massa di imbecilli cerebrolesi": scoppia la bufera al Gf Vip (Di martedì 5 ottobre 2021) La diffusione audio lasciata aperta per errore dalla regia e una frase infelice: è polemica sul Gf Vip ma non è esattamente come sembra Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) La diffusione audio lasciata aperta per errore dalla regia e una frase infelice: è polemica sul Gf Vip ma non è esattamente come sembra

Advertising

trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - DogeMocenigo : RT @robymallo: La regia resta aperta per sbaglio e: 'Una massa di imbecilli celebrolesi'. #GFVIP - FrancescoSaro : RT @Raffenja1: @beatrice_tom In verità , ti dico 'fa bene' , con una massa di imbecilli che non va a votare Anche a Milano i leghisti prefe… - Raffenja1 : @beatrice_tom In verità , ti dico 'fa bene' , con una massa di imbecilli che non va a votare Anche a Milano i leghi… - spe1977 : RT @ChimicoScettico: Questa storia iniziò una trentina di anni fa, con Drive In, direi... e alla fine ha fruttato. Ora ti ritrovi una serie… -