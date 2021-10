Roma - Empoli 2 - 0 | Mkhitaryan trascina i giallorossi

(Di domenica 3 ottobre 2021), 3 ottobre 2021 - Dopo il trionfo in Conference League , latorna alla vittoria anche in campionato. Contro l'a decidere la partita è stato un super, assistman nell'...

, 3 ottobre 2021 - Dopo il trionfo in Conference League , latorna alla vittoria anche in campionato. Contro l'a decidere la partita è stato un super Mkhitaryan , assistman nell'azione che ha aperto la partita e marcatore nel definitivo 2 - 0. ...CALCIO PagelleSERIE A Fiorentina - Napoli 1 - 2 SERIE A, le foto della settima giornata di campionato CALCIO, Zaniolo e Mkhitaryan in campo contro l'...José Mourinho, tecnico della Roma, commenta il successo sull'Empoli ai microfoni di DAZN: "Abbiamo giocato bene, una partita solida e compatta ma non direi tranquilla. Siamo stati in controllo contro ...Seconda vittoria consecutiva tra coppa e campionato per la squadra di Mourinho, con un gol e un assist del giocatore armeno ...