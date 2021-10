Gravidanza e menopausa | stati a rischio per la psiche | test gratuiti al «Matteo Rota»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gravidanza menopausa

Nurse24

Credits: Foto di Pexels - Alina Blumberg Generalmente, tra le cause di amenorrea vengono incluse:premenopausa ealterazioni ormonali (livelli alti di prolattina o disfuzioni ...Anche in allattamento l' autopalpazione del seno è consigliata, così come in: in questi casi non c'è un momento migliore per effettuare l'esame. Come sempre, ragazze, per ...GF Vip 6, Carmen Russo svela un retroscena: "Quando sono rimasta incinta avevo ancora il ciclo" Carmen Russo una popolare showgirl, ballerina e ...La libido femminile è il desiderio che prova la donna durante l'atto sessuale, ma alcune volte può venire meno. Vediamo come ritrovarla e recuperarla.