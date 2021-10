Esposito | “Con il rincaro dell’energia elettrica in molti potrebbero chiudere”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 3 ottobre 2021) di Monica De Santis La Confesercenti Salerno, nella persona del suo presidente provinciale Raffaeleinterviene in merito aldelle bollette, che rappresenta una nuova stangata soprattutto per le piccole attività, che fanno ancora molta fatica a riprendersi dopo i lunghi mesi di chiusura causati dalla pandemia, soprattutto in Campania, dove le restrizioni, con le ordinanze regionale firmate dal Governatore De Luca, sono state più rigide rispetto ad altre zone d’Italia. Per Raffaele, questo ulterioredelle forniture elettriche, e non solo consentiranno una vera e proprio ripartenza soltanto le grandi attività commerciali che hanno beneficiato di bonus e agevolazioni mentre le piccole attività molto probabilmente vivranno ancora mesi di profonda sofferenza e nella peggiore delle ipotesi ...