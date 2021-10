Volley, Italia in Finale ai Mondiali U21. Michieletto: “Pronti per la Russia”. Frigoni: “Spingono in attacco” (Di sabato 2 ottobre 2021) L’Italia affronterà la Russia nella Finale dei Mondiali Under 21 di Volley maschile, in programma domenica 3 ottobre (ore 19.00) al PalaPirastu di Cagliari. La nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia al tie-break, riuscendo a rimontare dallo 0-2. Di seguito le dichiarazioni che il CT Angiolino Frigoni e alcuni ragazzi hanno rilasciato attraverso i microfoni federali. ANGIOLINO Frigoni: “All’inizio del match eravamo molto tesi e abbiamo commesso troppi errori lasciando tanti punti in battuta alla Polonia. Poi quando abbiamo iniziato a commettere meno errori in battuta tutto è andato meglio. In merito alla Finale di domani, la Russia è una rivale oramai consueta per questa squadra. Loro sono una formazione molto forte, hanno ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) L’affronterà lanelladeiUnder 21 dimaschile, in programma domenica 3 ottobre (ore 19.00) al PalaPirastu di Cagliari. La nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia al tie-break, riuscendo a rimontare dallo 0-2. Di seguito le dichiarazioni che il CT Angiolinoe alcuni ragazzi hanno rilasciato attraverso i microfoni federali. ANGIOLINO: “All’inizio del match eravamo molto tesi e abbiamo commesso troppi errori lasciando tanti punti in battuta alla Polonia. Poi quando abbiamo iniziato a commettere meno errori in battuta tutto è andato meglio. In merito alladi domani, laè una rivale oramai consueta per questa squadra. Loro sono una formazione molto forte, hanno ...

