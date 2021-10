Saronno | riccio nei bagni della scuola | liberato dai Vigili del fuoco

(Di venerdì 1 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sorpresa questa mattina per gli studenti e il personale scolasticoprimaria Damiano Chiesa diquando, all’interno deidell’edificio, è stato rinvenuto un, forse entrato durante la notte. Il personaledi via Antonio Buraschi ha quindi chiamato ideldel distaccamento locale che, dopo aver catturato l’animale, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Saronno riccio

Riccio nei bagni della scuola, a Saronno intervengono i Vigili del Fuoco per "sfrattare" l'animale dall'elementare Damiano Chiesa ...Curioso intervento questa mattina a Saronno all'interno di un istituto di via Buraschi. Il simpatico animaletto recuperato con tutte le cautele del caso e liberato in un parco ...