Le notizie? Solo su Tik Tok e Instagram. Le scoperte di un inaspettato maternage (Di venerdì 1 ottobre 2021) Abbiamo iniziato dagli oggetti che ci potevano descrivere: loro hanno portato molti fiori e qualche canzone; io avevo in borsa una confezione di colla. La colla ideale che mi è sempre servita per attaccare insieme le tante parti di me, i miei percorsi ondivaghi, le mie mille divagazioni. Non sapevo che, in quei giorni, la colla sarebbero stati loro: loro mi avrebbero restituito al cuore di settembre più integra. Quest’anno, al ritorno dalle vacanze più tumultuose della mia vita, ho coordinato per un festival che amo un gruppo di ragazzi tra i sedici e i diciotto anni. Un lavoro intenso di una settimana per portarli a intervistare sul palco quattro autori affermati: Floriana Bulfon, Pif, Marie-Aude Murail, Mario Desiati. Non ero sola, con me c’erano tre guide esperte; ma la linea di lavoro avrei dovuto darla io. Quel primo giorno, in cerchio come una nuova famiglia, non so come ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Abbiamo iniziato dagli oggetti che ci potevano descrivere: loro hanno portato molti fiori e qualche canzone; io avevo in borsa una confezione di colla. La colla ideale che mi è sempre servita per attaccare insieme le tante parti di me, i miei percorsi ondivaghi, le mie mille divagazioni. Non sapevo che, in quei giorni, la colla sarebbero stati loro: loro mi avrebbero restituito al cuore di settembre più integra. Quest’anno, al ritorno dalle vacanze più tumultuose della mia vita, ho coordinato per un festival che amo un gruppo di ragazzi tra i sedici e i diciotto anni. Un lavoro intenso di una settimana per portarli a intervistare sul palco quattro autori affermati: Floriana Bulfon, Pif, Marie-Aude Murail, Mario Desiati. Non ero sola, con me c’erano tre guide esperte; ma la linea di lavoro avrei dovuto darla io. Quel primo giorno, in cerchio come una nuova famiglia, non so come ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I medici di tutto il mondo hanno riscontrato nelle persone colpite dal Covid complicanze neurologiche molteplici e… - Agenzia_Ansa : Gimbe, crollo dei nuovi vaccinati: in 2 settimane -41%. In una settimana solo 486mila. Scorte per 10 milioni di dos… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - PieraTarquini : RT @rosygentile5: @Irisy88741043 E merita tanto ,ma non così,le Ozser fanno solo fotomontaggi e notizie fake, Özge ha tanti veri progetti… - Ernesto29296958 : RT @ElenaLucchini: Ci sono notizie che non fanno notizia, ma solo perché hanno il colore sbagliato. -