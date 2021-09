LIVE Giro di Sicilia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto ai meno 40 km. Valverde e Nibali preparano l’attacco per il finale (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DI Sicilia 14.24 Questo l’ordine del passaggio al GPM di Pollina con i relativi punti per la maglia Pistacchio: 1. Benjamin King (Rally Cycling) 25 2. Cristian Scaroni (Gazprom) 17 3. Antonio Nibali (Trek-Segafredo) 12 4. David de la Cruz (UAE) 10 5. Antonio Pedrero (Movistar) 7 14.21 Il gruppo ha ripreso King immediatamente dopo il traguardo di Pollina. Ora è la Movistar che si occupa di fare le traiettorie in discesa. 14.18 Ben King riesce a transitare per primo al GPM di Pollina, assicurandosi la maglia Verde-Pistacchio per la tappa di domani. 14.17 Paul Double ripreso dal gruppo mentre Ben King sta tentando un’ultima accelerazione per accaparrarsi i punti del GPM. 14.15 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDI14.24 Questo l’ordine del passaggio al GPM di Pollina con i relativi punti per la maglia Pistacchio: 1. Benjamin King (Rally Cycling) 25 2. Cristian Scaroni (Gazprom) 17 3. Antonio(Trek-Segafredo) 12 4. David de la Cruz (UAE) 10 5. Antonio Pedrero (Movistar) 7 14.21 Ilha ripreso King immediatamente dopo il traguardo di Pollina. Ora è la Movistar che si occupa di fare le traiettorie in discesa. 14.18 Ben King riesce a transitare per primo al GPM di Pollina, assicurandosi la maglia Verde-Pistacchio per ladi domani. 14.17 Paul Double ripreso dalmentre Ben King sta tentando un’ultima accelerazione per accaparrarsi i punti del GPM. 14.15 ...

Advertising

straysamurai : Un applauso a me che non sto capendo un cazzo del gioco del gatto perché ogni volta che guardo la live sto facendo… - JWYANSWER : nel giro di un'ora i 127 impazziscono metà di loro scrivono taeyong in live renjun scrive i dream CHE CAZZO STANNO FACENDO - MariaArrigo1 : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @eolo_it 2021 ?? ?????Tappa 3 | ????? Stage 3 ?Termini Imerese - Caronia ??? ??180 km (2600 D+) ?Pa… - zazoomblog : LIVE – Giro di Sicilia 2021 terza tappa Termini Imerese-Caronia: aggiornamenti in DIRETTA - #Sicilia #terza #tappa… - zazoomblog : LIVE Giro di Sicilia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: otto uomini al comando - #Sicilia #tappa #DIRETTA: #uomini -