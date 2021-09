Estrazione SuperEnalotto 30 Settembre 2021

(Di giovedì 30 settembre 2021) , ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’odierna.30concorso numero 117 7 32 33 36 45 47 Jolly 43 SuperStar 19 La prossimaLotto sarà effettuata il 2 Ottobrealle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossimaè di 88.200.000,00 € QuoteN. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 5 Punti 5 35.457,99 € 413 Punti 4 436,27 € 18.311 Punti 3 29,66 € 304.933 Punti 2 5,53 € Quote Superstar N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 2 4 Stella 43.627,00 € 141 3 Stella 2.966,00 € 1.822 2 Stella 100,00 € 14.108 1 Stella 10,00 ...

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/di oggi 30 settembre 2021 Come sempre, vi ...commenta Questa la combinazione vincente dell'odierna (n. 117) del: 7 - 32 - 33 - 36 - 45 - 47. Numero Jolly: 43. Superstar: 19.ROMA - Secondo appuntamento della settimana per il SuperEnalotto con il concorso di questa sera, giovedì 30 settembre 2021.