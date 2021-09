Cerreto Sannita, Rubano fa chiarezza sulle dimissioni dall’AiCC (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Lucio Rubano, rilasciate dopo la decisione di rimettere la delega conferitagli dal Comune di Cerreto Sannita e di dimettersi da vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC). “Onde evitare che le mie dimissioni dall’AiCC possano dare luogo a strumentalizzazioni e/o speculazioni, mi corre l’obbligo di ribadire che esse sono suggerite solo ed esclusivamente da mero garbo istituzionale. Poiché il mandato dell’Amministrazione Comunale che mi ha scelto come delegato presso l’Associazione italiana Città della Ceramica scadrà tra qualche giorno, ho ritenuto doveroso rimettere la delega e, di conseguenza, dimettermi dalla carica di vice presidente della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Lucio, rilasciate dopo la decisione di rimettere la delega conferitagli dal Comune die di dimettersi da vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC). “Onde evitare che le miepossano dare luogo a strumentalizzazioni e/o speculazioni, mi corre l’obbligo di ribadire che esse sono suggerite solo ed esclusivamente da mero garbo istituzionale. Poiché il mandato dell’Amministrazione Comunale che mi ha scelto come delegato presso l’Associazione italiana Città della Ceramica scadrà tra qualche giorno, ho ritenuto doveroso rimettere la delega e, di conseguenza, dimettermi dalla carica di vice presidente della ...

Advertising

anteprima24 : ** Cerreto Sannita, Rubano fa chiarezza sulle #Dimissioni dall'#AICC ** - anteprima24 : ** Cerreto Sannita, Tedeschi: 'Noi giovani impegnati per la crescita economica e sociale' **… - occhio_notizie : Sabato è stato trovato agonizzante in casa è nulla hanno potuto fare i soccorritori allertati dalla fidanzata se no… - anteprima24 : ** Cerreto Sannita, Parente: 'Ospedale di comunità, al via l'iter per i lavori di adeguamento della struttura' **… - anteprima24 : ** Elezioni Cerreto Sannita, Iannace: 'Giovanni Parente migliore guida possibile' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Cerreto Sannita Terza dose per gli over 80, open day nel Sannio ... San Marco dei Cavoti il mercoledi dalle 14 alle 18; San Bartolomeo in Galdo martedi dalle 14 alle 18; Telese Terme martedi dalle 15 alle 18; Cerreto Sannita martedi e giovedi dalle 8 alle 13; ...

Open day terza dose per gli ultraottantenni. Il calendario ...00 - 12,00 Morcone: Da lunedì a venerdì h 9.00 - 13.00 San Marco: Mercoledì h 14.00 - 18.00 San Bartolomeo: Martedì h 14.00 - 18,00 Telese Terme: Martedì h 15,00 - 18,00 Cerreto Sannita: Martedì e ...

Demolizione ospedale Cerreto Sannita, i cittadini chiedono spiegazioni NTR24 Comunali Cerreto Sannita, Barbieri: “Cerreto Riparte dai suoi giovani e dall’innovazione”. Questo il grido lanciato da Antonio Barbieri, candidato sindaco per la Lista Cerreto Riparte. È da questa analisi attenta e profonda che parte il progetto di rilancio di Cerreto: una città sempre più ...

Comunali Cerreto Sannita: Ilaria Tedeschi presenta la sua candidatura Ilaria Tedeschi, 35 anni, avvocato, assessore esterno con deleghe alla Pubblica Istruzione e all’Ambiente è oggi candidata con la lista Scelgo Cerreto del sindaco uscente Giovanni Parente. “Mi candido ...

... San Marco dei Cavoti il mercoledi dalle 14 alle 18; San Bartolomeo in Galdo martedi dalle 14 alle 18; Telese Terme martedi dalle 15 alle 18;martedi e giovedi dalle 8 alle 13; ......00 - 12,00 Morcone: Da lunedì a venerdì h 9.00 - 13.00 San Marco: Mercoledì h 14.00 - 18.00 San Bartolomeo: Martedì h 14.00 - 18,00 Telese Terme: Martedì h 15,00 - 18,00: Martedì e ...Questo il grido lanciato da Antonio Barbieri, candidato sindaco per la Lista Cerreto Riparte. È da questa analisi attenta e profonda che parte il progetto di rilancio di Cerreto: una città sempre più ...Ilaria Tedeschi, 35 anni, avvocato, assessore esterno con deleghe alla Pubblica Istruzione e all’Ambiente è oggi candidata con la lista Scelgo Cerreto del sindaco uscente Giovanni Parente. “Mi candido ...