Binge watching: cosa significa e come rompere l'abitudine

Il Binge watching è l'abitudine di fare maratone televisive, guardando serie tv senza fermarsi per molte ore. La traduzione di Binge watching è "gozzoviglia" e "guardare" e richiama termini simili come il Binge eating e il Binge drinking che indicano rispettivamente abbuffarsi di cibo e abbuffarsi di bevande alcoliche. Binge watching significa dunque "abbandonarsi in modo smodato alla visione". come per il cibo e per l'alcool, si può parlare di Binge watching quando il fenomeno supera determinati limiti, ad esempio se il numero di episodi guardati ininterrottamente è superiore cinque. Nei casi più gravi, ...

