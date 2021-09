Luce dei tuoi occhi, seconda puntata stasera su Canale 5: la trama (Di mercoledì 29 settembre 2021) stasera su Canale 5 in prima serata torna la fiction Luce dei tuoi occhi, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno: ecco la trama della seconda puntata. stasera su Canale 5 in prima serata torna Luce dei tuoi occhi, la fiction che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La scorsa settimana il debutto era stato salutato da oltre 3 milioni di spettatori, che avevano decretato la vittoria della serie Mediaset nella solita "guerra" a colpi di share. La trama della seconda puntata, in onda in questo mercoledì 29 settembre 2021, anticipa che Luca, il fratello di Valentina, sarà il solo a conoscere i dettagli della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021)su5 in prima serata torna la fictiondei, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno: ecco ladellasu5 in prima serata tornadei, la fiction che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La scorsa settimana il debutto era stato salutato da oltre 3 milioni di spettatori, che avevano decretato la vittoria della serie Mediaset nella solita "guerra" a colpi di share. Ladella, in onda in questo mercoledì 29 settembre 2021, anticipa che Luca, il fratello di Valentina, sarà il solo a conoscere i dettagli della ...

