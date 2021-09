La grande stangata: ecco quanto pagheremo luce e gas da ottobre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – Stanziamenti straordinari, extra bonus e via con il pronto intervento del governo per impedire i maxi rincari di luce e gas. “stangata cancellata”, titolava qualche giornale in preda a un eccesso di fiducia. Peccato che a partire dal 1° ottobre l’aumento ci sarà e sarà consistente, dritto dritto nelle bollette dei cittadini italiani. Vediamo allora quanto pagheremo. luce e gas, quanto pagheremo Non più del 40% come ventilato inizialmente dal ministro Cingolani, ma peserà comunque molto sulle nostre tasche: +29,8% per l’elettricità, e +14,4% per il gas. Questi gli spaventosi rincari previsti per il quarto trimestre, soltanto ridotti dall’intervento governativo con il decreto che ha attenuato il drastico impatto, senza dunque ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – Stanziamenti straordinari, extra bonus e via con il pronto intervento del governo per impedire i maxi rincari die gas. “cancellata”, titolava qualche giornale in preda a un eccesso di fiducia. Peccato che a partire dal 1°l’aumento ci sarà e sarà consistente, dritto dritto nelle bollette dei cittadini italiani. Vediamo allorae gas,Non più del 40% come ventilato inizialmente dal ministro Cingolani, ma peserà comunque molto sulle nostre tasche: +29,8% per l’elettricità, e +14,4% per il gas. Questi gli spaventosi rincari previsti per il quarto trimestre, soltanto ridotti dall’intervento governativo con il decreto che ha attenuato il drastico impatto, senza dunque ...

