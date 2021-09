Juventus-Chelsea oggi in tv in chiaro? Data, orario e streaming Champions League 2021/2022 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Juventus e Chelsea sono pronte a contendersi i tre punti nella cornice dell’Allianz Stadium e in occasione della seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 29 settembre e per gli uomini di Massimiliano Allegri c’è voglia di archiviare definitivamente la brutta partenza in campionato. Dopo la vittoria sul Malmoe, ecco i campioni in carica che si affideranno a Lukaku in aria da derby d’Italia a pochi mesi dallo Scudetto dell’Inter. Potrete seguire la partita su Prime Video che la trasmetterà in diretta esclusiva. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021)sono pronte a contendersi i tre punti nella cornice dell’Allianz Stadium e in occasione della seconda giornata della fase a gironi di. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 29 settembre e per gli uomini di Massimiliano Allegri c’è voglia di archiviare definitivamente la brutta partenza in campionato. Dopo la vittoria sul Malmoe, ecco i campioni in carica che si affideranno a Lukaku in aria da derby d’Italia a pochi mesi dallo Scudetto dell’Inter. Potrete seguire la partita su Prime Video che la trasmetterà in diretta esclusiva. SportFace.

Advertising

Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - juventusfc : Fra campionato e @ChampionsLeague il lavoro continua. Le ultime dal #TrainingCenter ? aggiornamento su… - MondoPrimavera : I convocati in casa Juventus ?? per la gara contro il Chelsea - sportli26181512 : Leggerezza contro ossessione: Allegri-Tuchel, i due strateghi diversi (ma vincenti): Leggerezza contro ossessione.… -