Documento di economia e finanza | le previsioni sul Pil | “Più 6% nel 2021”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Via libera, oggi 29 settembre, dal Consiglio dei ministri alla Nota di aggiornamento aldi(Nadef) firmata dal ministro dell’Daniele Franco. “La situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi” recita la premessa, secondo quanto anticipa l’Ansa. L’in ripresa “Nel nostro Paese, ciò è avvenuto grazie a misure preventive ben calibrate, al grande sforzo del personale sanitario, alla consapevole disciplina dimostrata dai cittadini“. Ma anche grazie, sottolinea la nota, “alle misure di sostegno economico attuate dal Governo e, in misura crescente, all’avanzamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19“. Pil dell’Italia a +6% Nelil Pil dell’Italia, riporta la Nota, si attesterà a +6% e nel 2022 segnerà ...

Sulla spinta di un minor deficit e di una maggiore crescita, nella Nota di aggiornamento deldie finanza (NaDef) scende anche il debito pubblico, per la prima volta da quando è ...Queste misure digitali sono contenute nella nota di aggiornamento aldie Finanza approvata oggi dal consiglio dei ministri : ilè la base per la prossima legge di ...Il Superbonus 110% è stato prorogato fino al 2023. Di cosa si tratta e chi ne ha diritto Lo notizia era nell'aria, ma mancava l'ufficialità: Il superbonus ...Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'approvazione della Nadef con una previsione di rialzo del Pil ...