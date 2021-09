Chiesa | «Ho scelto la Juventus per provare a vincere tutto»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Dopo aver vinto gli Europei ci sarà più pressione su di me e sui miei compagni di squadra, ma è quello che vogliamo. Ecco perché ho deciso di venire qui alla”. Così Federico, attaccante bianconero, nel corso di una intervista al The Telegraph. “Le richieste sono più alte, certo, alla Juve perché vogliamoe quella pressione è il prezzo da pagare”, ha aggiunto. “C’è ancora molto da fare, molto da, molto da migliorare e un giorno spero che questo diventi la verità. Il mio gioco deve svilupparsi ancora di più e devo mostrare molto di più. Le richieste aumentano perché ho appena vinto un torneo, gioco alla Juve ma è anche quello che voglio. Voglio dare il massimo”, ha concluso.

Io sono qui per questo, per questo ho scelto la Juve. Alla Juve perché vogliamo vincere tutto e la pressione è il prezzo da pagare, perché qui le richieste sono più elevate. L'attaccante bianconero in un'intervista alla stampa inglese: ''Molta pressione su di me e sui miei compagni, ma è quello che vogliamo''