Dopo le cure la tartaruga Twister torna a nuotare nelle acque di La Maddalena (Di martedì 28 settembre 2021) (Visited 2 times, 4 visits today) Ultime notizie: Calcio, il Porto Rotondo pareggia in trasferta contro l'Asseminese Un vertice al Ministero per il futuro della continuità territoriale in Sardegna La ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 28 settembre 2021) (Visited 2 times, 4 visits today) Ultime notizie: Calcio, il Porto Rotondo pareggia in trasferta contro l'Asseminese Un vertice al Ministero per il futuro della continuità territoriale in Sardegna La ...

Advertising

fabiottofab : @borghi_claudio @EugenioGiani Ma in terapia intensiva ci vanno dopo Tachipirina e vigile attesa? Un amico con un in… - antogenesi : @Smartitina Ti racconto di mio cugino, 65 anni e mio zio 83, entrambi deceduti per le non cure, fatti arrivare in R… - patriziaandreoz : @belfer70 Dopo vengono le cure psichiatriche - flaviopapo63 : @GiorgiaMeloni @BelpietroTweet Non vedo perché dovremmo ricorrere alle cure, dopo, quando prima possiamo fare il va… - AnnaRossar : SARDEGNA, TARTARUGA TORNA IN MARE DOPO 7 MESI DI CURE -