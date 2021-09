Atletico Mineiro vs Palmeiras | pronostico e possibili formazioni

(Di martedì 28 settembre 2021)avranno tutto per giocare nella gara di ritorno della semifinale di Copa Libertadores al Mineirao di Belo Horizonte. Queste squadre hanno pareggiato 0-0 nell’incontro di apertura all’Allianz Parque la scorsa settimana, e ognuna ha avuto partite difficili in campionato lo scorso fine settimana quando il Galo ha pareggiato 0-0 con il San Paolo, mentre il Palestra è stato battuto 2-1 dal Corinthians. Il calcio di inizio divsè previsto per le 2:30 di mercoledi 29 settembre (ora italiana). Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?In una partita di due stili di gioco contrastanti, ...

E' terminato con un pareggio a reti bianche il " derby " tutto brasiliano tra Palmeiras e Atletico Mineiro (rispettivamente secondo e primo in classifica nel Brasileirão), con i bianconeri di Belo Horizonte che ospiteranno l'Inter nel pomeriggio in trasferta contro lo Shakhtar mentre in serata il Milan ospita l'Atlético Mineiro - Porto Vitória - ES Cile > Primera División 2021 21:00 La Serena - Everton. Cosa è successo in Sudamerica: Hulk sbaglia un rigore, Fred diventa il secondo miglior cannoniere della storia del campionato. Sports Mole anticipa lo scontro di Copa Libertadores di mercoledì tra Atletico Mineiro e Palmeiras, tra previsioni, notizie sulla squadra e possibili formazioni. Atletico Mineiro e Palmeiras avranno tutto per giocare nella gara di ritorno della semifinale di Copa Libertadores.