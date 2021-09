Vlahovic deve scegliere il suo futuro: la situazione (Di lunedì 27 settembre 2021) La Fiorentina continua a macinare punti, grazie al suo centravanti che segna il suo decimo calcio di rigore tirato in Serie A. Il futuro di Dusan Vlahovic a Firenze resta però sempre più incerto. Ieri il dg Viola Joe Barone ha ribadito la volontà del club fiorentino di prologare il contratto di Vlahovic: “Abbiamo preparato già tutto ciò che serve per il suo contratto, sta a lui. Aspettiamo un incontro, è in programma già da due settimane ma non c’è stato. Il resto è tutto pronto”. Il contratto pronto cui si riferiva Barone arriverebbe fino a circa 4 milioni di euro netti a stagione, molto simile alle cifre percepite da Ribery nel suo periodo fiorentino. Il tema del dibattito è ovviamente la clausola rescissoria, che l’entourage ha sempre voluto abbassare in queste settimane. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) La Fiorentina continua a macinare punti, grazie al suo centravanti che segna il suo decimo calcio di rigore tirato in Serie A. Ildi Dusana Firenze resta però sempre più incerto. Ieri il dg Viola Joe Barone ha ribadito la volontà del club fiorentino di prologare il contratto di: “Abbiamo preparato già tutto ciò che serve per il suo contratto, sta a lui. Aspettiamo un incontro, è in programma già da due settimane ma non c’è stato. Il resto è tutto pronto”. Il contratto pronto cui si riferiva Barone arriverebbe fino a circa 4 milioni di euro netti a stagione, molto simile alle cifre percepite da Ribery nel suo periodo fiorentino. Il tema del dibattito è ovviamente la clausola rescissoria, che l’entourage ha sempre voluto abbassare in queste settimane. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

Advertising

simoneprosperi : @tuttosport Ci vogliono i piccioli per Vlahovic e la juve ci deve ancora pagare Chiesa (40 milioni) e se non sbagli… - max68t : Vlahovic ultime 8 partite....UN gol su azione...ok, sarà bravo, farà le sponde, le sportellate, farà salir la squad… - IononDevo : @totofaz Dietò. Stesso errore fatto con Vlahovic. Sottovalutazione/presunzione chiamal come vuoi. Ma errore che de… - Fiorentinanews : #Italiano: '#Vlahovic sempre nel vivo del gioco, ci sta un piccolo momento negativo. #Duncan straordinario con l'In… - FiorentinaUno : ITALIANO: 'In difesa dobbiamo stare attenti e concedere poco. Vlahovic? Deve essere sempre nel vivo del gioco' -