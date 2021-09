Dolori articolari | le cure omeopatiche

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 27 settembre 2021) Con la consulenza del dott. LUCA BERTINI, ortopedico ed esperto in medicina naturale e omeopatia a Pisa; vediamo come curare icon l’omeopatia. Ialle ossa non sempre dipendono da qualche malattia. Anzi, in grande percentuale sono il frutto di cattivi stili di vita (come l’eccessiva sedentarietà e il sovrappeso), o di posture scorrette mantenute troppo a lungo (come quando si sta per ore davanti al computer). Senza contare che possono essere dovuti anche a movimenti violenti e improvvisi, a ripetuti traumi (come quelli provocati dall’attività sportiva), a sforzi fisici (come il sollevamento di carichi pesanti). A farne le spese il più delle volte è la colonna vertebrale e in particolare la sua zona bassa. Il dolore, più o meno intenso e continuo, risente delle variazioni di temperatura e in primo luogo del ...