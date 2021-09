Corsa al Campidoglio, Grillo trasforma la Raggi in gladiatore: “Avanti con coraggio” (Di sabato 25 settembre 2021) Roma – La sindaca di Roma Virginia Raggi, candidata alle prossime elezioni comunali per il bis, in veste di gladiatore. E’ il fotomontaggio postato sui social da Beppe Grillo. “Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai Avanti con coRaggio!”, si legge nella didascalia. Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai Avanti con coRaggio! pic.twitter.com/PFRo4zzNhc — Beppe Grillo (@beppe Grillo) September 25, 2021 Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 settembre 2021) Roma – La sindaca di Roma Virginia, candidata alle prossime elezioni comunali per il bis, in veste di. E’ il fotomontaggio postato sui social da Beppe. “Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vaicon coo!”, si legge nella didascalia. Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vaicon coo! pic.twitter.com/PFRo4zzNhc — Beppe(@beppe) September 25, 2021

Advertising

fattoquotidiano : La corsa al Campidoglio - Sondaggi - Secondo i Cinque Stelle la sindaca avrebbe agganciato il candidato dem e sareb… - ilfaroonline : Corsa al Campidoglio, Grillo trasforma la Raggi in gladiatore: “Avanti con coraggio” - CorriereRomagna : Anche due ravennati in corsa per il Campidoglio a Roma - - gmdilella : Ultimo aggiornamento del modello predittivo per le elezioni di #Roma Gualtieri è il favorito per la vittoria al C… - Rodica17957578 : RT @fattoquotidiano: La corsa al Campidoglio - Sondaggi - Secondo i Cinque Stelle la sindaca avrebbe agganciato il candidato dem e sarebbe… -