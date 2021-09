F1 | previsioni meteo GP Russia 2021 | forte rischio pioggia per tutto il fine settimana a Sochi

(Di venerdì 24 settembre 2021) Prende il via oggi l’intenso weekend che porterà alla gara del mondiale di F1 ain. Sarà una gara estremamente importante per le sorti del campionato che vedrà Lewis Hamilton e Max Verstappen darsi battaglia dopo il clamoroso incidente di Monza. Le, però, non promettono nulla di buono. Le uniche sessioni asciutte dovrebbero essere quelle di oggi con le prove libere 1 e 2 che dovrebbero essere baciate dal sole, anche se non è completamente da escludere qualche eventuale scroscio di. Le temperature non saranno molto alte, anzi, in entrambe le circostanze si dovrebbero aggirare intorno ai 17°C. Passando a sabato sia le FP3 che le qualifiche dovrebbero essere bagnate. Leparlano di un 96% di eventualità ...

Queste le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore: Venerdì 24 settembre 2021 Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull'intera regione. Dalle ore centrali della giornata ... Le previsioni di Primocanale in collaborazione con InMeteo per la giornata di oggi venerdì 24 settembre. Situazione generale: persiste un solido campo di alta pressione sull'Italia che ... Prende il via oggi l'intenso weekend che porterà alla gara del mondiale di F1 a Sochi in Russia. Sarà una gara estremamente importante per le sorti del campionato che vedrà Lewis Hamilton e Max Verstappen darsi battaglia dopo il clamoroso incidente di Monza. Un peggioramento del tempo è atteso dalla giornata di domenica, per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che determinerà il transito di piogge e locali ...